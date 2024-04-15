Происшествия 15.04.2024 в 10:35

В Бурятии мотоциклист впал в кому после ДТП

Байкер не имел прав и ехал без шлема
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии мотоциклист впал в кому после ДТП
ДТП произошло днем 13 апреля в селе Бичура. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Соломенникова 32-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы и впал в кому. Как отметили в Госавтоинспекции, мужчина не имеет водительских прав категории «А» и управлял мотоциклом без шлема.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Баргузинском заповеднике проснулись медведи
15.04.2024 в 10:39
В Бурятии мотоциклист впал в кому после ДТП
15.04.2024 в 10:35
Ко Дню Победы Бурятская сельхозакадемия отреставрирует памятник в Хоринском районе
15.04.2024 в 10:29
В Бурятии заразного туберкулезника принудительно отправили на лечение
15.04.2024 в 10:23
В Бурятии оператора сотовой связи оштрафовали на 1,2 млн рублей
15.04.2024 в 10:12
Из Бурятии выдворили 18 мигрантов
15.04.2024 в 10:01
В Улан-Удэ мать систематически оскорбляла и избивала маленькую дочь
15.04.2024 в 09:51
В Бурятии пьющего водителя отправили в колонию строгого режима
15.04.2024 в 09:40
Осужденным в Улан-Удэ вручили дипломы пекаря
15.04.2024 в 09:36
В Тарбагатайском районе чуть не сгорел дом
15.04.2024 в 09:26
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
Из Бурятии выдворили 18 мигрантов
Они нарушили правила пребывания на территории России
15.04.2024 в 10:01
В Улан-Удэ мать систематически оскорбляла и избивала маленькую дочь
Не выдержав постоянного насилия, девочка сама обратилась к правоохранителям
15.04.2024 в 09:51
В Бурятии пьющего водителя отправили в колонию строгого режима
Также у него конфисковали автомобиль
15.04.2024 в 09:40
В Тарбагатайском районе чуть не сгорел дом
Причиной пожара стало возгорание сухой травы на территории 1800 кв.метров
15.04.2024 в 09:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru