В Бурятии мотоциклист впал в кому после ДТП

ДТП произошло днем 13 апреля в селе Бичура. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Соломенникова 32-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы и впал в кому. Как отметили в Госавтоинспекции, мужчина не имеет водительских прав категории «А» и управлял мотоциклом без шлема.Фото: ГИБДД Бурятии