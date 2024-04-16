Происшествия 16.04.2024 в 08:48

В Бурятии за ночь затопило более 400 участков

От стихии пострадали дома в СНТ «Колос» Прибайкальского района
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за ночь затопило более 400 участков
Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о затоплении участков в СНТ «Колос» Прибайкальского района. Первоначально сообщалось, что пострадали 30 частных домовладений, где наблюдался выход воды слоем 10 см.

Однако эта цифра стала быстро расти. К середине ночи стало известно о подтоплении уже 120 участков, а к утру число затопленных домовладений достигла 420. Сообщается, что вода вышла там слоем до 50 см.

«По состоянию на 7.30 утра из СНТ эвакуировано 23 человека, из них 3 ребенка», - сообщили в МЧС.

Как уточнили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7», в «Колосе» сейчас отключено электроснабжение. На месте ЧС работают 19 человек и 5 единиц техники.

Напомним, днем ранее из-за ледового затора на Селенге в районе Ошурково были подтоплены дома в селе Сотниково и улан-удэнском СНТ «Академия».

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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