В Улан-Удэ пьяный мужчина сиганул с моста в реку

Вечером 15 апреля к экипажу ДПС, подъезжающему к Удинскому мосту, обратились горожане. Они рассказали, что на мосту находится нетрезвый мужчина, который, вероятно, собирается прыгнуть в Уду.«Полицейские незамедлительно прибыли на место, подбежали к нетрезвому гражданину, предотвратили совершение необдуманного поступка и, успокоив, посадили в его автомобиль. Однако через некоторое время мужчина вырвался, перебежал на противоположную сторону моста и спрыгнул в реку», - сообщили в МВД Бурятии.Прыгнув в воду, мужчина поплыл по течению. Полицейские оперативно вытащили его из воды, отогрели и передали прибывшим сотрудникам скорой помощи.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»