Происшествия 16.04.2024 в 09:05

В Улан-Удэ пьяный мужчина сиганул с моста в реку

Полицейские пытались предотвратить прыжок, но горожанину удалось вырваться
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяный мужчина сиганул с моста в реку
Вечером 15 апреля к экипажу ДПС, подъезжающему к Удинскому мосту, обратились горожане. Они рассказали, что на мосту находится нетрезвый мужчина, который, вероятно, собирается прыгнуть в Уду.

«Полицейские незамедлительно прибыли на место, подбежали к нетрезвому гражданину, предотвратили совершение необдуманного поступка и, успокоив, посадили в его автомобиль. Однако через некоторое время мужчина вырвался, перебежал на противоположную сторону моста и спрыгнул в реку», - сообщили в МВД Бурятии.

Прыгнув в воду, мужчина поплыл по течению. Полицейские оперативно вытащили его из воды, отогрели и передали прибывшим сотрудникам скорой помощи.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»

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