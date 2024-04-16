Происшествия 16.04.2024 в 09:43

В Улан-Удэ вода пришла в Мостовой

Вчерашние взрывы льда на Селенге пока не улучшили ситуацию с подтоплением
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вода пришла в Мостовой
Сегодня ночью вода пришла в микрорайон Мостовой в Улан-Удэ. Там подтопило один дом, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Сейчас спасатели помогают местным жителям вынести вещи из домов. На место выехали представители администрации Железнодорожного района», - рассказал мэр.

Не улучшилась пока ситуация и в селе Сотниково. Как сообщил выйбер-чат «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС Иволгинского района, по состоянию на 7 утра в ДНТ «Респект» подъём уровня воды составил 2 см. Там наблюдается обрушение береговой линии.

В квартале «Зелёная поляна» вода поднялась еще на 6 см, там подтоплено 18 участков.

Напомним, вчера вечером на Селенге взрывали лед, чтобы освободить русло. Как сообщил мэр Улан-Удэ, сегодня взрывные работы на реке продолжаться.

По данным «Иволги-инфо.24/7», взрывы проведут уже в 10 утра в районе села Ошурково.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
подтопление

Все новости

В Бурятии взыскали многомиллионный долг с застройщика
16.04.2024 в 09:48
В Улан-Удэ вода пришла в Мостовой
16.04.2024 в 09:43
В Бурятии можно получить грант на пропаганду традиционных семейных ценностей
16.04.2024 в 09:35
В Улан-Удэ сбитый пешеход повлиял на дорожный знак
16.04.2024 в 09:19
В Улан-Удэ пьяный мужчина сиганул с моста в реку
16.04.2024 в 09:05
Справка о налоговой задолженности
16.04.2024 в 09:00
В Бурятии за ночь затопило более 400 участков
16.04.2024 в 08:48
В Тункинском национальном парке появились черные грифы
15.04.2024 в 17:51
В Улан-Удэ запретили ходить в лес
15.04.2024 в 17:37
В Бурятии проходит акция «День донорского совершеннолетия»
15.04.2024 в 17:24
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ пьяный мужчина сиганул с моста в реку
Полицейские пытались предотвратить прыжок, но горожанину удалось вырваться
16.04.2024 в 09:05
В Бурятии за ночь затопило более 400 участков
От стихии пострадали дома в СНТ «Колос» Прибайкальского района
16.04.2024 в 08:48
Поиски пропавших в Улан-Удэ мужчины и женщины пока не дали результатов
Обнаружены вещи, которые могут принадлежать пропавшим
15.04.2024 в 17:21
Мэр Улан-Удэ побывал в подтопленном СНТ
В настоящий момент в «Академии» затоплены два дома и 35 участков
15.04.2024 в 16:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru