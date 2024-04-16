В Улан-Удэ вода пришла в Мостовой

Сегодня ночью вода пришла в микрорайон Мостовой в Улан-Удэ. Там подтопило один дом, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.«Сейчас спасатели помогают местным жителям вынести вещи из домов. На место выехали представители администрации Железнодорожного района», - рассказал мэр.Не улучшилась пока ситуация и в селе Сотниково. Как сообщил выйбер-чат «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС Иволгинского района, по состоянию на 7 утра в ДНТ «Респект» подъём уровня воды составил 2 см. Там наблюдается обрушение береговой линии.В квартале «Зелёная поляна» вода поднялась еще на 6 см, там подтоплено 18 участков.Напомним, вчера вечером на Селенге взрывали лед, чтобы освободить русло. Как сообщил мэр Улан-Удэ, сегодня взрывные работы на реке продолжаться.По данным «Иволги-инфо.24/7», взрывы проведут уже в 10 утра в районе села Ошурково.Фото: мэрия Улан-Удэ