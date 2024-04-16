Происшествия 16.04.2024 в 09:43
В Улан-Удэ вода пришла в Мостовой
Вчерашние взрывы льда на Селенге пока не улучшили ситуацию с подтоплением
Текст: Андрей Константинов
Сегодня ночью вода пришла в микрорайон Мостовой в Улан-Удэ. Там подтопило один дом, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
«Сейчас спасатели помогают местным жителям вынести вещи из домов. На место выехали представители администрации Железнодорожного района», - рассказал мэр.
Не улучшилась пока ситуация и в селе Сотниково. Как сообщил выйбер-чат «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС Иволгинского района, по состоянию на 7 утра в ДНТ «Респект» подъём уровня воды составил 2 см. Там наблюдается обрушение береговой линии.
В квартале «Зелёная поляна» вода поднялась еще на 6 см, там подтоплено 18 участков.
Напомним, вчера вечером на Селенге взрывали лед, чтобы освободить русло. Как сообщил мэр Улан-Удэ, сегодня взрывные работы на реке продолжаться.
По данным «Иволги-инфо.24/7», взрывы проведут уже в 10 утра в районе села Ошурково.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Сейчас спасатели помогают местным жителям вынести вещи из домов. На место выехали представители администрации Железнодорожного района», - рассказал мэр.
Не улучшилась пока ситуация и в селе Сотниково. Как сообщил выйбер-чат «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС Иволгинского района, по состоянию на 7 утра в ДНТ «Респект» подъём уровня воды составил 2 см. Там наблюдается обрушение береговой линии.
В квартале «Зелёная поляна» вода поднялась еще на 6 см, там подтоплено 18 участков.
Напомним, вчера вечером на Селенге взрывали лед, чтобы освободить русло. Как сообщил мэр Улан-Удэ, сегодня взрывные работы на реке продолжаться.
По данным «Иволги-инфо.24/7», взрывы проведут уже в 10 утра в районе села Ошурково.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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