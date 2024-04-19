В Улан-Удэ строительную компанию оштрафовали за взятку

В Улан-Удэ компанию «Байкал-Техстрой» оштрафовали за коррупционное правонарушение, сообщили в прокуратуре Бурятии.Как рассказали в надзорном ведомстве, в ходе исполнения контракта на строительство автодороги представитель компании передал должностному лицу муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» взятку в размере 40 тысяч рублей. За данную сумму ответственный чиновник должен был закрыть глаза на нарушения, допущенные в ходе работ.По материалам прокуратуры суд привлек компанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Для его взыскания по ходатайству прокурора суд наложил арест на три транспортных средства фирмы.Сотрудник «Улан-Удэстройзаказчика», получивший взятку, был осужден ранее. В отношении него вынесен обвинительный приговор.Фото: «Номер один»