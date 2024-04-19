Происшествия 19.04.2024 в 09:44
В Улан-Удэ строительную компанию оштрафовали за взятку
Получив деньги, сотрудник Улан-Удэстройзаказчика» закрыл глаза на нарушения
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ компанию «Байкал-Техстрой» оштрафовали за коррупционное правонарушение, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Как рассказали в надзорном ведомстве, в ходе исполнения контракта на строительство автодороги представитель компании передал должностному лицу муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» взятку в размере 40 тысяч рублей. За данную сумму ответственный чиновник должен был закрыть глаза на нарушения, допущенные в ходе работ.
По материалам прокуратуры суд привлек компанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Для его взыскания по ходатайству прокурора суд наложил арест на три транспортных средства фирмы.
Сотрудник «Улан-Удэстройзаказчика», получивший взятку, был осужден ранее. В отношении него вынесен обвинительный приговор.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в надзорном ведомстве, в ходе исполнения контракта на строительство автодороги представитель компании передал должностному лицу муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» взятку в размере 40 тысяч рублей. За данную сумму ответственный чиновник должен был закрыть глаза на нарушения, допущенные в ходе работ.
По материалам прокуратуры суд привлек компанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Для его взыскания по ходатайству прокурора суд наложил арест на три транспортных средства фирмы.
Сотрудник «Улан-Удэстройзаказчика», получивший взятку, был осужден ранее. В отношении него вынесен обвинительный приговор.
Фото: «Номер один»
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