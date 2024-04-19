Происшествия 19.04.2024 в 10:25

«Признаюсь, но я не убивал»

В Новосибирске подростка отправили на строгий режим из-за убийства учительницы
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Текст: КП-Новосибирск
«Признаюсь, но я не убивал»
Парня осудили за убийство учительницы. Фото: Мария Новикова/МКОУ «Новоникольская СОШ»
Новосибирский областной суд поставил точку в деле 19-летнего жителя села Новоникольск Усть-Таркского района. Станислава Валькова признали виновным в убийстве односельчанки - заслуженного учителя русского языка и литературы 84-летней Валентины Перковой. С ней он и его семья были хорошо знакомы. По-соседски бабушка не раз помогала им, одалживала деньги. Но вместо благодарности получила другое: соседский сын залезал к ней в дом, чтобы ограбить.

- В ночь на 10 марта 2023 года он незаконно проник к ней в дом, где совершил на нее нападение, нанес ей удар ножом в область шеи. После этого он похитил имущество, общей стоимостью около 6 тысяч рублей, - рассказала КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры НСО Лариса Орлова.

Добычей преступника стали ноутбук, а также веб-камера, колонки, оптическая мышь и 450 рублей наличными. Парадоксально, но факт. Оргтехнику у заслуженного педагога Валентины Перковой Станислав Вальков воровал и до этого. Парень в первый раз получил условный срок, а ноутбук вернул законной владелице. В ночь трагедии подросток выпил и вновь наведался к пенсионерке за ноутбуком. Хозяйка проснулась, а незваный гость нанес ей смертельный удар.

В последнем слове Вальков извинился перед сыном своей жертвы, а судью попросил строго его не наказывать.

- Вы сейчас перед потерпевшим извинились только за разбой или за убийство тоже? – спросил корреспондент КП-Новосибирск у Валькова.

- Всё вместе.

- Просто у вас была версия, что убийство совершил другой человек.

- Да.

- А сейчас признаетесь?

- Сейчас признаюсь, но это не моё, я не убивал.

После задержания Вальков дал признательные показания, но через пару месяцев, действительно, решил их поменять. Он из СИЗО звонил своему односельчанину и угрожал, что расскажет «всю правду», если тот не будет носить ему передачки. В итоге на одном из заседаний в феврале Станислав заявил, что на дело он ходил не один, и убивал не он, а его старший товарищ. Человека, на которого указал юный арестант, допросили. В итоге судья посчитала версию, выдвинутую обвиняемым, несостоятельной и приговорила его к 14 годам колонии строгого режима.

Кстати, за то, что подследственный получил доступ к связи, и из-за колючей проволоки свободно названивал на волю, в учреждении провели проверку. Руководству внесли представление об устранении нарушений.
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