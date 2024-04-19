В Селенгинском районе сняли карантин по бешенству
В Селенгинском районе Бурятии сняли карантин по бешенству, сообщили в управлении ветеринарии РБ.
- В конце января текущего года бешеная лисица вышла на Усть-Чикойскую паромную переправу. В результате своевременных мер удалось не допустить дальнейшее распространение заболевания. Согласно ветеринарным правилам по прошествии 60 дней карантин в Селенгинском районе был снят, - пояснили в ведомстве.
С начала года от бешенства было вакцинировано 39 484 животных. Работа в данном направлении продолжается.
Управление ветеринарии Бурятии напоминает, что нахождение диких животных в населенных пунктах может являться одним из признаков заболевания. Нельзя ни в коем случае прикармливать диких животных. Также необходимо проводить своевременную вакцинацию домашних животных против бешенства.
Извещать о случаях нахождения диких животных в населенных пунктах необходимо Бурприроднадзор, а также управление ветеринарии РБ по номеру «горячей линии» 36-20-22.
Фото: управление ветеринарии РБ