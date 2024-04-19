В Бурятии из-за вспыхнувшей травы едва не сгорели дома в Турунтаево

«По состоянию на 14:47 продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. На месте работает 8 человек и 3 единицы техники 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ и специалисты лесхоза», - рассказали в агентстве.







Сегодня днём в селе Турунтаево Прибайкальского района загорелась сухая трава. Огонь быстро распространился на заборы и надворные постройки. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, существовала угроза перехода огня на два жилых дома, которую удалось предотвратить.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Площадь пожара и ущерб сейчас устанавливаются.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС