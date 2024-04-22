Происшествия 22.04.2024 в 09:27

В Бурятии пенсионер забыл в магазине коробку с деньгами

В ней оказались все сбережения мужчины – 13 тысяч рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пенсионер забыл в магазине коробку с деньгами
Днем 21 апреля в полицию Кабанского района поступило сообщение, что в камере хранения одного из продуктовых магазинов поселка Селенгинск обнаружена бесхозная коробка с надписью.

Как сообщили в МВД Бурятии, прибывшие на место полицейские установили, что в коробке находятся деньги в сумме 13 тысяч рублей и две банковские карты, принадлежащие 72-летнему местному жителю. Пенсионер пояснил, что забыл коробку в ячейке. В ней он хранил свои пенсионные сбережения.
 
«Полицейские вернули деньги пожилому мужчине. Он в свою очередь поблагодарил правоохранителей, обнаруживших забытые сбережения», - рассказали в МВД Бурятии.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»

Теги
магазин

Все новости

В Улан-Удэ кинологи наркоконтроля обследовали ряд учебных заведений
22.04.2024 в 10:54
В Улан-Удэ проводится конкурс детсадов на лучшую развивающую среду
22.04.2024 в 10:54
В Бурятии медицинский автопарк пополнился 30 новыми авто
22.04.2024 в 10:52
В Бурятии один водитель врезался в забор, а другой – в дерево
22.04.2024 в 10:48
Жителей Бурятии приглашают присоединиться к акции «Марафон доверия-2024»
22.04.2024 в 10:39
В Бурятии уже почти год не могут установить личность погибшего мужчины
22.04.2024 в 10:23
В Бурятии началась подготовка к Международному буддийскому форуму
22.04.2024 в 10:20
В Бурятии нет лесных пожаров
22.04.2024 в 10:12
В пригороде Улан-Удэ беременная женщина попала в ДТП
22.04.2024 в 09:57
В Улан-Удэ неадекватный парень мешал движению автомобилей
22.04.2024 в 09:45
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

Читайте также
В Бурятии один водитель врезался в забор, а другой – в дерево
В авариях пострадали три человека
22.04.2024 в 10:48
В Бурятии уже почти год не могут установить личность погибшего мужчины
Его тело нашли в Кяхтинском районе на берегу Селенги
22.04.2024 в 10:23
В пригороде Улан-Удэ беременная женщина попала в ДТП
Она не уступила дорогу микроавтобусу
22.04.2024 в 09:57
В Улан-Удэ неадекватный парень мешал движению автомобилей
Для его задержания пришлось применить силу
22.04.2024 в 09:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru