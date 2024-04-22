В Бурятии пенсионер забыл в магазине коробку с деньгами

Днем 21 апреля в полицию Кабанского района поступило сообщение, что в камере хранения одного из продуктовых магазинов поселка Селенгинск обнаружена бесхозная коробка с надписью.Как сообщили в МВД Бурятии, прибывшие на место полицейские установили, что в коробке находятся деньги в сумме 13 тысяч рублей и две банковские карты, принадлежащие 72-летнему местному жителю. Пенсионер пояснил, что забыл коробку в ячейке. В ней он хранил свои пенсионные сбережения.«Полицейские вернули деньги пожилому мужчине. Он в свою очередь поблагодарил правоохранителей, обнаруживших забытые сбережения», - рассказали в МВД Бурятии.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»