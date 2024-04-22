Происшествия 22.04.2024 в 09:14

На подтопленных участках в Бурятии ведутся восстановительные работы

Проводится откачка воды, восстанавливается электроснабжение, оказывается помощь пострадавшим
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Текст: Служба информации "Номер один"
На подтопленных участках в Бурятии ведутся восстановительные работы

По состоянию на вечер 21 апреля остаются подтопленными 7 приусадебных участков, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На освободившейся от паводка территории проводятся работы по устранению последствий подтопления, работают  комиссии по оценке ущерба. Контроль данной работы в ежедневном режиме осуществляется   на оперативном штабе по ликвидации последствий паводка, возглавляемом зампредом правительства Бурятии Иваном Альхеевым.

Работниками муниципальных образований совместно с пожарными ГПС РБ и ГУ МЧС России по РБ ежедневно проводится откачка воды с придомовых участков и жилых помещений при помощи пожарных мотопомп и пожарной насосной станции. В настоящее время, совместными усилиями, из 40-ка домовладений откачена вода.




Минувшим днем в Прибайкальском районе приступили к просушке помещений с помощью тепловых пушек. Также проводится работа по очистке участка дороги Турунтаево-Покровка от ледяных глыб.

Продолжается работа по восстановлению электроснабжения на территории СНТ «Колос».

- При обходах жилых домов специалисты администраций районов устанавливают факт проживания в подтопленных домах, а так же утрату предметов первой необходимости. Материальную помощь из республиканского бюджета могут получить граждане, постоянно проживающие в домах, пострадавших от паводка. По состоянию на 19.04.24 на единовременную материальную помощь принято 98 заявлений, 7 человек получили выплаты, - рассказали в агенстве.

В целях предотвращения инфекционных заболеваний, таких как дифтерия, гепатит и дизентерия, на освобожденных от воды участках будет проводиться обеззараживание, а для населения, проживающего в зоне ЧС -вакцинация.

Работа по ликвидации последствий паводка продолжается и находится на постоянном контроле правительства Бурятии.

Напомним, всего от паводка в Бурятии пострадало более 400 участков в селе Старое Татаурово, в СНТ «Колос» и СНТ «Железнодорожник» в Прибайкальском районе, в селе Сотниково, в «СНТ Академия» и в микрорайоне Мостовой в пригороде Улан-Удэ, а также в районе села Ошурково Иволгинского района.

 

Фото: скриншот видео

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