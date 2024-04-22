Происшествия 22.04.2024 в 12:24

Мошенники стали воровать аккаунты россиян в мессенджере Телеграм

Они это делают под видом сотрудников техподдержки мессенджера
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мошенники стали воровать аккаунты россиян в мессенджере Телеграм

Мошенники стали воровать аккаунты россиян в мессенджере Телеграм, сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

- Аферисты сначала сообщают пользователю, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру. Для этого пользователю рекомендуют перейти на сайт с дизайном, похожим на интерфейс «Телеграм», ввести номер телефона и код безопасности, - рассказывают полицейские.

Злоумышленники сразу проверяют введённые данные, а после получают доступ к аккаунту, перепискам и управлению администрируемыми человеком каналами.

В МВД предупредили, что у мессенджера «Телеграм» нет сбора «заявок» на удаление. Сделать это можно самостоятельно в настройках конфиденциальности, выбрав один из двух вариантов: удалить аккаунт «сейчас» или установить срок автоматического удаления — например, через месяц или год.


Фото: ru.freepik.com



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