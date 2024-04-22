Происшествия 22.04.2024 в 12:53

В Улан-Удэ медсестра осталась должна 2 млн рублей после неудачного «инвестирования»

Все взятые в кредит деньги на покупку акций оказались в руках мошенников
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ медсестра осталась должна 2 млн рублей после неудачного «инвестирования»
В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 52-летняя горожанка, работающая медицинской сестрой. Как сообщили в МВД Бурятии, женщина в поисках подработки оставляла свой номер телефона на сайте инвестиционной компании, найденной в интернете. После этого ей поступил звонок от «специалиста» с предложением пассивного заработка путём инвестирования в акции крупного банка. Гражданка, не имея опыта в инвестировании, решила доверить свои деньги «опытным брокерам».

В одном из мессенджеров лже-брокер отправил ей ссылку на сайт инвестиционного проекта, где на её имя уже был зарегистрирован аккаунт для совершения сделок.

Брокер предложил женщине бесплатное обучение, и она внесла 40 тысяч личных сбережений на инвестиционный счет, которые тут же увеличились за счет якобы подарочных 100 бонусных долларов за регистрацию.

Под руководством «помощника» гражданка совершила несколько сделок и увидела в своем личном кабинете существенный доход, который даже не попыталась вывести. А на предложение «бизнес-наставника» внести большую сумму ответила согласием и оформила кредит на 1,4 млн рублей, заявив работникам, что берет его на ремонт квартиры. Все кредитные средства женщина перевела на инвестиционный счет.

Затем мошенники убеждали горожанку вносить на инвестиционный счет все новые и новые средства. В результате женщина оформила еще один кредит и кредитную карту на общую сумму 600 тысяч рублей, а еще 100 тысяч заняла у знакомых.

Спустя несколько дней потерпевшая решила вывести часть суммы для погашения кредитов, но консультанты инвестиционной площадки сообщили ей, что необходимо заплатить комиссию. Тогда гражданка обратилась к реальным финансовым брокерам за консультацией и помощью в выводе денежных средств. Те объяснили женщине, что она стала жертвой мошенников, а данный инвестиционный сайт является фейком. В итоге медсестра потеряла в общей сложности 2,1 миллиона рублей.

По факту мошенничества сейчас возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

Водителей Улан-Удэ начали штрафовать за парковку на газоне
22.04.2024 в 13:18
Бурятия к 1 мая закончит ремонт школы в ДНР, пострадавшей от обстрелов
22.04.2024 в 13:05
В Улан-Удэ хотят увеличить компенсацию родителям за путевки в детские лагеря
22.04.2024 в 13:01
В Улан-Удэ медсестра осталась должна 2 млн рублей после неудачного «инвестирования»
22.04.2024 в 12:53
В Бурятии планируют построить дамбу в селе Сотниково
22.04.2024 в 12:47
Бурятия заняла 39 место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства
22.04.2024 в 12:40
Мошенники стали воровать аккаунты россиян в мессенджере Телеграм
22.04.2024 в 12:24
В Улан-Удэ начали наносить разметку термопластиком
22.04.2024 в 12:18
В Улан-Удэ начали промывать главный канализационный коллектор
22.04.2024 в 12:07
В Улан-Удэ городские парки обработают от клещей
22.04.2024 в 11:56
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

Читайте также
Мошенники стали воровать аккаунты россиян в мессенджере Телеграм
Они это делают под видом сотрудников техподдержки мессенджера
22.04.2024 в 12:24
10 лет колонии получила жительница Бурятии за ДТП с тремя погибшими подростками
По итогам расследования ей предъявили обвинение по двум статьям УК РФ
22.04.2024 в 11:21
В Бурятии один водитель врезался в забор, а другой – в дерево
В авариях пострадали три человека
22.04.2024 в 10:48
В Бурятии уже почти год не могут установить личность погибшего мужчины
Его тело нашли в Кяхтинском районе на берегу Селенги
22.04.2024 в 10:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru