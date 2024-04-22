В Улан-Удэ медсестра осталась должна 2 млн рублей после неудачного «инвестирования»

В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 52-летняя горожанка, работающая медицинской сестрой. Как сообщили в МВД Бурятии, женщина в поисках подработки оставляла свой номер телефона на сайте инвестиционной компании, найденной в интернете. После этого ей поступил звонок от «специалиста» с предложением пассивного заработка путём инвестирования в акции крупного банка. Гражданка, не имея опыта в инвестировании, решила доверить свои деньги «опытным брокерам».В одном из мессенджеров лже-брокер отправил ей ссылку на сайт инвестиционного проекта, где на её имя уже был зарегистрирован аккаунт для совершения сделок.Брокер предложил женщине бесплатное обучение, и она внесла 40 тысяч личных сбережений на инвестиционный счет, которые тут же увеличились за счет якобы подарочных 100 бонусных долларов за регистрацию.Под руководством «помощника» гражданка совершила несколько сделок и увидела в своем личном кабинете существенный доход, который даже не попыталась вывести. А на предложение «бизнес-наставника» внести большую сумму ответила согласием и оформила кредит на 1,4 млн рублей, заявив работникам, что берет его на ремонт квартиры. Все кредитные средства женщина перевела на инвестиционный счет.Затем мошенники убеждали горожанку вносить на инвестиционный счет все новые и новые средства. В результате женщина оформила еще один кредит и кредитную карту на общую сумму 600 тысяч рублей, а еще 100 тысяч заняла у знакомых.Спустя несколько дней потерпевшая решила вывести часть суммы для погашения кредитов, но консультанты инвестиционной площадки сообщили ей, что необходимо заплатить комиссию. Тогда гражданка обратилась к реальным финансовым брокерам за консультацией и помощью в выводе денежных средств. Те объяснили женщине, что она стала жертвой мошенников, а данный инвестиционный сайт является фейком. В итоге медсестра потеряла в общей сложности 2,1 миллиона рублей.По факту мошенничества сейчас возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: «Номер один»