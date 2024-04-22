Тело мужчины обнаружили на пожаре в Бурятии

Пожар со смертельным исходом произошел сегодня днём в ДНТ «Ручеёк» в Тарбагатайском районе. Там загорелся дом на ул. Рябиновая.«На момент прибытия первого подразделения дом был охвачен огнём полностью. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций. В тушении задействованы подразделения пожарно-спасательной части №72 МЧС, 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ и огнеборцы добровольной пожарной команды», - сообщили в МЧС Бурятии.В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Причина возгорания сейчас выясняется.Фото: МЧС Бурятии