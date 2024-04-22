Происшествия 22.04.2024 в 14:20

Тело мужчины обнаружили на пожаре в Бурятии

Его личность сейчас устанавливается
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Текст: Андрей Константинов
Тело мужчины обнаружили на пожаре в Бурятии
Пожар со смертельным исходом произошел сегодня днём в ДНТ «Ручеёк» в Тарбагатайском районе. Там загорелся дом на ул. Рябиновая.

«На момент прибытия первого подразделения дом был охвачен огнём полностью. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций. В тушении задействованы подразделения пожарно-спасательной части №72 МЧС, 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ и огнеборцы добровольной пожарной команды», - сообщили в МЧС Бурятии.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Причина возгорания сейчас выясняется.

Фото: МЧС Бурятии
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