Происшествия 22.04.2024 в 14:20
Тело мужчины обнаружили на пожаре в Бурятии
Его личность сейчас устанавливается
Текст: Андрей Константинов
Пожар со смертельным исходом произошел сегодня днём в ДНТ «Ручеёк» в Тарбагатайском районе. Там загорелся дом на ул. Рябиновая.
«На момент прибытия первого подразделения дом был охвачен огнём полностью. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций. В тушении задействованы подразделения пожарно-спасательной части №72 МЧС, 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ и огнеборцы добровольной пожарной команды», - сообщили в МЧС Бурятии.
В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Причина возгорания сейчас выясняется.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения дом был охвачен огнём полностью. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций. В тушении задействованы подразделения пожарно-спасательной части №72 МЧС, 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ и огнеборцы добровольной пожарной команды», - сообщили в МЧС Бурятии.
В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Причина возгорания сейчас выясняется.
Фото: МЧС Бурятии
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