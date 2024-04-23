Жительница Бурятии лишилась «Приуса» и получила штраф в 200 тысяч рублей

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Кабанского района, обвиняемой в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2022 году женщина привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и была лишена водительских прав. Однако в феврале 2024 года она после употребления спиртного вновь села за руль и поехала в магазин. По пути её задержали сотрудники ДПС.Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.Автомобиль «Тойота Приус», на котором ехала пьяная женщина, конфисковали в доход государства.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»