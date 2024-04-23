Происшествия 23.04.2024 в 09:23

Жительница Бурятии лишилась «Приуса» и получила штраф в 200 тысяч рублей

Виной всему стало пьяное вождение
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии лишилась «Приуса» и получила штраф в 200 тысяч рублей
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Кабанского района, обвиняемой в пьяном вождении.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2022 году женщина привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и была лишена водительских прав. Однако в феврале 2024 года она после употребления спиртного вновь села за руль и поехала в магазин. По пути её задержали сотрудники ДПС.

Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Автомобиль «Тойота Приус», на котором ехала пьяная женщина, конфисковали в доход государства.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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