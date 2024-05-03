В Бурятии пожар оставил многодетную семью без крыши над головой

Утром 2 мая в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. К месту вызова были направлены пожарные 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ и ПСЧ-8 ГУ МЧС в составе 15 человек и 5 единиц техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен жилой дом, пристроенный к нему гараж и забор. Пожар был потушен в течение 3 часов. Пострадавших нет: до прибытия огнеборцев пожилая женщина и 5 детей самостоятельно эвакуировались. В результате пожара сгорели дом и гараж на общей площади 185 кв. метров», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС