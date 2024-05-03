Происшествия 03.05.2024 в 09:41

Инженер из Улан-Удэ отдал 750 тысяч, чтобы не стать «изменником Родины»

Аферисты могли выудить из мужчины еще больше, но их подвела безграмотность
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Текст: Андрей Константинов
Инженер из Улан-Удэ отдал 750 тысяч, чтобы не стать «изменником Родины»
В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 27-летний горожанин, работающий ведущим инженером. Как рассказали в МВД Бурятии, с ним связался якобы оператор сотовой связи, который заявил о необходимости продлить срок действия договора. Если этого не сделать, то уже на следующий день номер телефона мужчины перерегистрируют на другого абонента, и он не сможет пользоваться гаджетом.

Звонивший также пояснил, что в офис оператора приезжать вовсе не обязательно: все можно сделать через портал по оказанию государственных услуг. А для этого достаточно продиктовать код из смс. Горожанин так и сделал.

После этого с инженером связались уже якобы сотрудники Росфинмониторинга. Они пояснили, что ему необходимо срочно оформить встречный займ для того, чтобы аннулировать предыдущий кредит, оформленный на его имя аферистами. При этом звонившие предупредили, что в случае разглашения сведений о разговоре с ними мужчину признают изменником Родины.

Поверив мошенникам, горожанин пошел в один из банков и оформил там кредит на 750 тысяч рублей. Причем во время оформления займа мужчина соврал, что берет его для покупки свадебного подарка невесте. Попрощавшись с менеджером, все средства он сразу перевел через приложение на «специальный счет».

Получив деньги, мошенники направили горожанина в следующее отделение банка за новым кредитом. Мужчина оформил все необходимые первоначальные документы, однако, не дождавшись подтверждения, ушел.

В тот же день улан-удэнцу позвонил лже-сотрудник ФСБ и сообщил, что если он не выполнит требования об оформлении кредита, то его вызовут в военкомат. Для подтверждения своей угрозы «фээсбэшник» даже скинул мужчине уже заготовленную повестку. Увидев, что она содержит грамматические ошибки, потерпевший понял, что стал жертвой мошенников.

Фото: «Номер один»
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