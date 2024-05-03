В Бурятии водитель «Чайзера» попал в ДТП спустя неделю после получения прав

ДТП произошло днем 2 мая в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 19-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер», ехавший по дороге к селу Гурульба, не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.В результате аварии молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Как уточнили в Госавтоинспекции, водительское удостоверение парень получил лишь неделю назад.Фото: ГИБДД Бурятии