Происшествия 03.05.2024 в 10:07
В Бурятии водитель «Чайзера» попал в ДТП спустя неделю после получения прав
19-летний парень госпитализирован с травмами
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло днем 2 мая в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 19-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер», ехавший по дороге к селу Гурульба, не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.
В результате аварии молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Как уточнили в Госавтоинспекции, водительское удостоверение парень получил лишь неделю назад.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Как уточнили в Госавтоинспекции, водительское удостоверение парень получил лишь неделю назад.
Фото: ГИБДД Бурятии
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