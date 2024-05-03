В Улан-Удэ курьер мошенников получил срок

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в 11 эпизодах мошенничества.Как сообщили в пресс-службе суда, подсудимый через Теlegram вступил в сговор с мошенниками, работавшими по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Ему отвели роль курьера.В мессенждере горожанин получал информацию от аферистов, когда и по какому адресу надо приехать, чтобы получить от деньги от обманутых граждан. 10% от полученной суммы мужчина оставлял себе в качестве вознаграждения.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, он обжалован адвокатом осужденного.Фото: «Номер один»