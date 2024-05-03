В Бурятии в результате пожара пострадал мужчина

Вечером 2 мая в экстренные оперативные службы поступило сообщение о возгорании постройки в поселке Николаевский Тарбагатайского района. К месту вызова были направлены пожарные 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ и доброволец ДПК «Заводское».

«На момент прибытия пожарных огнем была охвачена сторожка. Возгорание потушили в течение часа. В результате пожара ожоги спины легкой степени получил 59-летний мужчина», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара послужил перекал дымовой трубы.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, чтобы сохранить свою жизнь и не пострадать от пожара необходимо топить печь два-три раза в день с интервалом не менее чем 4 часа.

Фото: «Номер Один»