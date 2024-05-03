Происшествия 03.05.2024 в 11:31
В Бурятии сгорел цех по производству туалетной бумаги
Причиной пожара стало короткое замыкание
Текст: Андрей Константинов
Вечером 2 мая в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в цехе по изготовлению туалетной бумаги, расположенному в ДНТ «Ургаса» Иволгинского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 21-й пожарной части 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ и ПСЧ-73 ГУ МЧС.
«Пожар был потушен менее чем за 2 часа. В результате изнутри выгорело помещение цеха, сгорели 4 станка. Общая площадь пожара составила 160 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В происшествии никто не пострадал.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Пожар был потушен менее чем за 2 часа. В результате изнутри выгорело помещение цеха, сгорели 4 станка. Общая площадь пожара составила 160 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В происшествии никто не пострадал.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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