В Бурятии сгорел цех по производству туалетной бумаги

Вечером 2 мая в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в цехе по изготовлению туалетной бумаги, расположенному в ДНТ «Ургаса» Иволгинского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 21-й пожарной части 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ и ПСЧ-73 ГУ МЧС.«Пожар был потушен менее чем за 2 часа. В результате изнутри выгорело помещение цеха, сгорели 4 станка. Общая площадь пожара составила 160 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧСПо предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В происшествии никто не пострадал.Фото: пресс-служба правительства Бурятии