В Бурятии мужчина отравился угарным газом на пожаре

Прошлой ночью в селе Тапхар Иволгинского района горел трехэтажный жилой дом. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подвальном помещении дома. Там тлел диван на площади 3 квадратных метра.

«В результате возгорания отравление угарным газом легкой степени получил 31-летний мужчина. От госпитализации он отказался», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Фото: «Номер Один»