В Улан-Удэ в сквере Пушкина обнаружили грабителя

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования обратили внимание на двух мужчин, которые распивали спиртное в сквере имени Пушкина. В ходе установления личностей правонарушителей выяснилось, что один из них находится в розыске по подозрению в хищении телефона.«Задержанного 54-летнего улан-удэнца доставили в полицию. Там мужчина сознался, что накануне открыто похитил телефон стоимостью 20 тысяч рублей в одной из гостиниц в центре города. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии