Происшествия 03.05.2024 в 14:22

В Улан-Удэ девушка на иномарке залетела под грузовик

Автомобилистку увезли в больницу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ девушка на иномарке залетела под грузовик
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня днем на ул. Забайкальской.

«По предварительным данным, 23-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» при повороте налево совершила столкновение с грузовиком «Шахман». Девушка-водитель доставлена в больницу», - сообщили в Госавтоинспекции.



Фото: ГИБДД Бурятии
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