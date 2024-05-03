В Улан-Удэ девушка на иномарке залетела под грузовик

«По предварительным данным, 23-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» при повороте налево совершила столкновение с грузовиком «Шахман». Девушка-водитель доставлена в больницу», - сообщили в Госавтоинспекции.









В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня днем на ул. Забайкальской.Фото: ГИБДД Бурятии