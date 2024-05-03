Происшествия 03.05.2024 в 15:16

Энергетики Бурятии разбираются с аномалией, свалившей опоры ЛЭП

Три гигантских опоры скрутило словно бумажные
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Текст: Андрей Константинов
Энергетики Бурятии разбираются с аномалией, свалившей опоры ЛЭП
Специалисты филиала компании «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» приступили к восстановлению опор воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Онохой – Курба» вблизи села Ацагат Заиграевского района. Опоры были повреждены ураганным ветром, который обрушился на республику в ночь на 1 мая.

 
Как сообщили в пресс-службе компании, серьезные повреждения на ЛЭП энергетики выявили сразу после прохождения штормового фронта. Ветер был настолько сильным, что практически скрутил три гигантские металлические анкерные опоры словно бумажные. Эти опоры находятся рядом друг с другом, все остальные остались в полной сохранности.


«Это довольно необычное явление, хоть и наблюдается иногда после урагана. Специалисты пока точно не знают, что именно послужило ему причиной. Никаких возгораний поблизости, способных повлиять на металл опор, не было зафиксировано. К качеству изделий также претензий не предъявлялось. Да и сами опоры относительно новые: установлены они были в 2001 году и рассчитаны на 50-летний срок эксплуатации. Все остальные опоры этой ЛЭП выстояли. Расследовать инцидент будет специальная комиссия. Пока же основной видимой причиной повреждения считается сила ветра», - рассказали в «Бурятэнерго».


Сразу после аварии потребителей оперативно перезапитали по резервной схеме. Для восстановления упавших опор бурятские энергетики привлекли даже коллег из Забайкальского края (филиала «Читаэнерго») и специалистов МЭС Сибири. Полностью восстановить опоры пострадавшей ЛЭП планируется до 13 мая.

Фото: Бурятэнерго»
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ЗУРХАЙ
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