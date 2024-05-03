В Улан-Удэ молодые мамы-наркозакладчицы получили крупные сроки

Верховный суд Бурятии вынес апелляционный приговор в отношении 6 молодых жителей Улан-Удэ в возрасте от 21 года до 33 лет. Ранее райсуд признал их виновными и осудил за участие в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах.Как сообщили в пресс-службе суда, с 2020 по 2021 год молодые люди через соцсети вступили в преступное сообщество, специализирующееся на продаже наркотиков бесконтактным способом.«Являясь членами преступного сообщества, вышеуказанные лица оборудовали потайные места на территории Улан-Удэ (в общей сложности 41 раз), в которые помещали оптовые и розничные закладки с наркотическим веществом, предназначенным для сбыта через интернет-магазин, получая за это финансовую прибыль. Однако их преступления не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку их деятельность пресекли правоохранительные органы, а наркотики были изъяты из незаконного оборота», - рассказали в Верховном суде.С учетом смягчающих наказание обстоятельств, признания вины и активного способствования расследованию преступлений осужденных приговорили к срокам от 7 до 11,5 лет в колониях общего и строгого режимов.При этом суд апелляционной инстанции отклонил доводы жалоб двух осужденных девушек, имеющих малолетних детей, об отсрочке им отбывания наказания до достижения их детьми 14-тилетнего возраста. Также отклонены ходатайства осужденных о назначении им условных сроков. Суд посчитал, что, учитывая степень общественной опасности совершенных особо тяжких преступлений, направленных против здоровья населения, назначенное наказание является адекватным и соразмерным содеянному.Фото: «Номер один»