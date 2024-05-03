Житель Улан-Удэ в ходе драки у ночного клуба задавил своего же приятеля

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в убийстве, совершенном общеопасным способом.Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 1 мая обвиняемый с компанией приятелей употреблял спиртное в одном из ночных клубов Улан-Удэ. Позднее на фоне алкогольного опьянения они поссорились с другими посетителями, вышли на улицу и стали драться на парковке. Противников пытались разнять охранники заведения.В это время обвиняемый сел за руль своего автомобиля Nissan Gloria, завел двигатель и с разгона наехал на группу людей. Причем под колесами автомобиля оказался приятель из его же компании. От полученных травм 23-летний парень спустя несколько часов скончался в больнице. Также в результате наезда травмы получили еще несколько человек.После этого обвиняемый уехал с места происшествия и скрывался от следствия. Позднее он сам явился в правоохранительные органы с двумя адвокатами, которых нанял для защиты. Показания молодой человек давать отказался.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии