Происшествия 11.05.2024 в 09:38

В Бурятии тушат два лесных пожара

Они обнаружены в Муйском районе
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии тушат два лесных пожара

В Бурятии за прошедшие сутки обнаружен один лесной пожар в Муйском районе, на территории Муяканского лесничества. Причина возгорания устанавливается, сообщили в агентстве лесного хозяйства.

Также проводились работы по тушению одного пожара в Баунтовском районе, возгорание ликвидировано и двух пожаров в Муйском районе, в том числе локализованного очага в Таксимовском лесничестве.

“На тушении всех пожаров работали 112 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных, задействовано 18 единиц лесопожарной техники”, - рассказали в РАЛХе.

Как сообщили в ведомстве, на утро 11 мая продолжаются работы по тушению пожара в Муйском районе, на территории Муяканского лесничества. В Таксимовском лесничестве, идут работы по дотушиванию локализованного очага.

Фото: «Номер Один»

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лесной пожар РАЛХ

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