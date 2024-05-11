В Бурятии тушат два лесных пожара

В Бурятии за прошедшие сутки обнаружен один лесной пожар в Муйском районе, на территории Муяканского лесничества. Причина возгорания устанавливается, сообщили в агентстве лесного хозяйства.

Также проводились работы по тушению одного пожара в Баунтовском районе, возгорание ликвидировано и двух пожаров в Муйском районе, в том числе локализованного очага в Таксимовском лесничестве.

“На тушении всех пожаров работали 112 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных, задействовано 18 единиц лесопожарной техники”, - рассказали в РАЛХе.

Как сообщили в ведомстве, на утро 11 мая продолжаются работы по тушению пожара в Муйском районе, на территории Муяканского лесничества. В Таксимовском лесничестве, идут работы по дотушиванию локализованного очага.

Фото: «Номер Один»



