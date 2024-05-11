Происшествия 11.05.2024 в 09:48

В Бурятии за минувшую неделю 43 жителя стали жертвами мошенников

Они отдали аферистам почти 9 миллионов рублей
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии за минувшую неделю 43 жителя стали жертвами мошенников

По состоянию на 8 мая 2024 года жертвами интернет-преступников стали уже 1 013 жителей республики (+ 43 за последнюю неделю). Общий ущерб от действий мошенников составил 205,8 млн рублей (+ 8,8 млн рублей за последнюю неделю).

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,4 миллиона рублей. Жертвой аферистов стала жительница Улан-Удэ.

Как рассказали в прокуратуре, женщина в социальной сети познакомилась с мужчиной, который в ходе переписки предложил заработать на бирже. Действуя по его инструкции, потерпевшая скачала на телефон приложение, на котором отображалась финансовая биржа. Оформив онлайн кредиты в нескольких банках, она перевела на различные банковские счета неизвестных лиц более 3,4 млн рублей. После того, как не смогла вывести денежные средства с «биржи», она поняла, что стала жертвой мошенников.

Фото: «Номер Один»

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мошенники интернет-преступления

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