Происшествия 12.05.2024 в 09:04

Два человека пострадали в лобовой аварии в Бурятии

Столкновение произошло на федеральной трассе вблизи Татаурово
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Текст: Андрей Константинов
Два человека пострадали в лобовой аварии в Бурятии
ДТП произошло днем 11 мая на 405-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Татаурово. Как сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7», водитель автомобиля «Тойота СН-R» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Виста».

В аварии пострадали два человека. Из автомобилей их деблокировали приехавшие на место происшествия пожарные. Травмированных людей госпитализировали в РКБ им. Семашко в Улан-Удэ.

Фото: скриншот видео телеграм-канала ДТП TV RUS
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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

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