Два человека пострадали в лобовой аварии в Бурятии

ДТП произошло днем 11 мая на 405-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Татаурово. Как сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7», водитель автомобиля «Тойота СН-R» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Виста».В аварии пострадали два человека. Из автомобилей их деблокировали приехавшие на место происшествия пожарные. Травмированных людей госпитализировали в РКБ им. Семашко в Улан-Удэ.Фото: скриншот видео телеграм-канала ДТП TV RUS