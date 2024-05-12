Происшествия 12.05.2024 в 09:04
Два человека пострадали в лобовой аварии в Бурятии
Столкновение произошло на федеральной трассе вблизи Татаурово
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло днем 11 мая на 405-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Татаурово. Как сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7», водитель автомобиля «Тойота СН-R» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Виста».
В аварии пострадали два человека. Из автомобилей их деблокировали приехавшие на место происшествия пожарные. Травмированных людей госпитализировали в РКБ им. Семашко в Улан-Удэ.
Фото: скриншот видео телеграм-канала ДТП TV RUS
В аварии пострадали два человека. Из автомобилей их деблокировали приехавшие на место происшествия пожарные. Травмированных людей госпитализировали в РКБ им. Семашко в Улан-Удэ.
Фото: скриншот видео телеграм-канала ДТП TV RUS
ТегиДТП