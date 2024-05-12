В Бурятии тушат 6 лесных пожаров

По состоянию на утро 12 мая в Бурятии продолжаются работы по тушению 6 лесных пожаров. 4 из них возникли в минувшие сутки в Джидинском, Еравнинском, Кабанском и Тункинском районах.«Причиной возгорания в Тункинском районе стала гроза. В остальных районах пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.В борьбе с огнем задействованы 93 пожарных-десантника, 49 человек из числа лесной охраны и 16 единиц лесопожарной техники.Фото: РАЛХ