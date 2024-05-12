Происшествия 12.05.2024 в 09:24
В Бурятии тушат 6 лесных пожаров
За минувшие сутки в лесах возникли 4 новых возгорания
Текст: Андрей Константинов
По состоянию на утро 12 мая в Бурятии продолжаются работы по тушению 6 лесных пожаров. 4 из них возникли в минувшие сутки в Джидинском, Еравнинском, Кабанском и Тункинском районах.
«Причиной возгорания в Тункинском районе стала гроза. В остальных районах пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
В борьбе с огнем задействованы 93 пожарных-десантника, 49 человек из числа лесной охраны и 16 единиц лесопожарной техники.
Фото: РАЛХ
«Причиной возгорания в Тункинском районе стала гроза. В остальных районах пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
В борьбе с огнем задействованы 93 пожарных-десантника, 49 человек из числа лесной охраны и 16 единиц лесопожарной техники.
Фото: РАЛХ
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