Происшествия 12.05.2024 в 10:10

В Бурятии пропала пожилая женщина

С 5 мая 2024 года её местонахождение неизвестно
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пропала пожилая женщина
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о розыске 65-летней Даримы Сосоровой. Женщина проживала в ДНТ «Светлое» в селе Нижняя Иволга. С 5 мая 2024 года её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы крашенные с бордовым оттенком, глаза зеленые.

Была одета: синий с розовым халат, черные сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, просьба сообщить информацию по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или на номер 112.
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