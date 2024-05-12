Более 30 жителей Улан-Удэ попали в БСМП после употребления алкоголя

С 8 по 10 мая за медицинской помощью в БСМП обратились 343 жителя Улан-Удэ. Трое из них пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, а 32 - вследствие употребления алкоголя.«С 8 по 10 мая в наше учреждение поступили 32 пациента с диагнозом «последствия токсического действия этанола». Статистика такова, что пьют, конечно, и мужчины, и женщины. Большая часть госпитализирована в отделение терапии для проведения дезинтоксикационной терапии. Есть и те, кто госпитализирован в хирургическое отделение с клиникой острого отечного панкреатита. То есть когда воздействие алкоголя распространяется на все системы и органы у человека, а не только на печень, как думают многие», - рассказал заведующий приемно-диагностическим отделением больницы Искандер Юнусов.Фото: «Номер один»