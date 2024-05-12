Происшествия 12.05.2024 в 12:22
В Бурятии нашли виновника крупного лесного пожара
Он ездил по лесу на вездеходе, из которого летели искры
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии установлен мужчина, по вине которого 6 мая загорелась сухая трава в лесу вблизи поселка Таксимо Муйского района.
«Сотрудниками полиции подозреваемый задержан. Установлено, что мужчина завел гусеничный тягач и, не убедившись в исправности техники, выехал на объездную дорогу. Из-под корпуса тягача вылетали искры, которые поджигали сухую траву, из-за чего возник пожар», - рассказали в Республиканском агентство ГО и ЧС.
Напомним, площадь возгорания составила 5,5 гектаров. Огонь мог перейти на надворные постройки и жилые дома. Однако благодаря совместным действиям администрации, местных жителей и пожарных подразделений пожар был потушен. Всего с огнем боролись 216 человек, в том числе 170 местных жителей, и 13 единиц техники, включая пожарный поезд.
В настоящее время задержанный мужчина привлечен к административной ответственности за управление вездеходом без соответствующих документов. Также ему грозит уголовное дело.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Сотрудниками полиции подозреваемый задержан. Установлено, что мужчина завел гусеничный тягач и, не убедившись в исправности техники, выехал на объездную дорогу. Из-под корпуса тягача вылетали искры, которые поджигали сухую траву, из-за чего возник пожар», - рассказали в Республиканском агентство ГО и ЧС.
Напомним, площадь возгорания составила 5,5 гектаров. Огонь мог перейти на надворные постройки и жилые дома. Однако благодаря совместным действиям администрации, местных жителей и пожарных подразделений пожар был потушен. Всего с огнем боролись 216 человек, в том числе 170 местных жителей, и 13 единиц техники, включая пожарный поезд.
В настоящее время задержанный мужчина привлечен к административной ответственности за управление вездеходом без соответствующих документов. Также ему грозит уголовное дело.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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