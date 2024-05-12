Происшествия 12.05.2024 в 12:22

В Бурятии нашли виновника крупного лесного пожара

Он ездил по лесу на вездеходе, из которого летели искры
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашли виновника крупного лесного пожара
В Бурятии установлен мужчина, по вине которого 6 мая загорелась сухая трава в лесу вблизи поселка Таксимо Муйского района.

«Сотрудниками полиции подозреваемый задержан. Установлено, что мужчина завел гусеничный тягач и, не убедившись в исправности техники, выехал на объездную дорогу. Из-под корпуса тягача вылетали искры, которые поджигали сухую траву, из-за чего возник пожар», - рассказали в Республиканском агентство ГО и ЧС.

Напомним, площадь возгорания составила 5,5 гектаров. Огонь мог перейти на надворные постройки и жилые дома. Однако благодаря совместным действиям администрации, местных жителей и пожарных подразделений пожар был потушен. Всего с огнем боролись 216 человек, в том числе 170 местных жителей, и 13 единиц техники, включая пожарный поезд.

В настоящее время задержанный мужчина привлечен к административной ответственности за управление вездеходом без соответствующих документов. Также ему грозит уголовное дело.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
Лесной пожар

Все новости

В Бурятии нашли виновника крупного лесного пожара
12.05.2024 в 12:22
Более 30 жителей Улан-Удэ попали в БСМП после употребления алкоголя
12.05.2024 в 11:17
В Бурятии пропала пожилая женщина
12.05.2024 в 10:10
Жители Бурятии делятся фотографиями северного сияния
12.05.2024 в 09:58
В Бурятии тушат 6 лесных пожаров
12.05.2024 в 09:24
Два человека пострадали в лобовой аварии в Бурятии
12.05.2024 в 09:04
Два землетрясения произошло в Бурятии
12.05.2024 в 08:28
Гнилой Улан-Удэ шокирует людей
12.05.2024 в 08:00
«После первого штурма все меняется»
12.05.2024 в 07:00
В Бурятии пьяный житель отстрелил голову у скульптуры марала
11.05.2024 в 18:48
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

Читайте также
Более 30 жителей Улан-Удэ попали в БСМП после употребления алкоголя
Большая часть из них госпитализирована в отделение терапии
12.05.2024 в 11:17
В Бурятии пропала пожилая женщина
С 5 мая 2024 года её местонахождение неизвестно
12.05.2024 в 10:10
В Бурятии тушат 6 лесных пожаров
За минувшие сутки в лесах возникли 4 новых возгорания
12.05.2024 в 09:24
Два человека пострадали в лобовой аварии в Бурятии
Столкновение произошло на федеральной трассе вблизи Татаурово
12.05.2024 в 09:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru