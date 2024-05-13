Происшествия 13.05.2024 в 09:11

Новое землетрясение произошло в Бурятии

Оно было мощнее предыдущих
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Текст: Андрей Константинов
Новое землетрясение произошло в Бурятии
Землетрясение произошло сегодня в 6 часов 56 минут в Кабанском районе Бурятии. По данным сейсмологов, его эпицентр находился в акватории озера Байкал в 36 км севернее села Сухая. Магнитуда составила 4,4 балла.

Напомним, вечером 11 мая сейсмологи зафиксировали сразу две землетрясения. Первое произошло также в акватории озера Байкала в 13 км юго-западнее от села Сухая, его магнитуда составила 3,1 балла. Второе землетрясение произошло в Баунтовском районе в 129 км северо-западнее от поселка Багдарин. Его магнитуда составила 4 балла.

Фото: seis-bykl.ru
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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

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