В Бурятии сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Происшествие на железной дороге случилось 12 мая на станции Наушки. Там сошли с рельсов вагоны грузового поезда.





Как сообщили в вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7», в результате инцидента никто не пострадал. Происшествие не помешало движению пассажирских и грузовых поездов. Сейчас на месте работают аварийно-восстановительные бригады.





Фото: «Кяхта-инфо.24/7»