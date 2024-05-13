Происшествия 13.05.2024 в 09:29
В Бурятии сошли с рельсов вагоны грузового поезда
На движение других поездов инцидент не повлиял
Текст: Андрей Константинов
Происшествие на железной дороге случилось 12 мая на станции Наушки. Там сошли с рельсов вагоны грузового поезда.
Как сообщили в вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7», в результате инцидента никто не пострадал. Происшествие не помешало движению пассажирских и грузовых поездов. Сейчас на месте работают аварийно-восстановительные бригады.
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
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