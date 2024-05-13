Происшествия 13.05.2024 в 09:52
В Бурятии частично восстановили движение после сходя селя
Он перерезал дорогу Монды - Орлик
Текст: Андрей Константинов
12 мая на 34-м километре трассы Монды - Орлик в Окинском районе сошел сель. По предварительным данным, было повреждено около 50 метров дороги, объем сошедшей массы составил порядка 500 кубометров.
Из-за происшествия движение транспорта временно приостановили. В районе объявили режим повышенной готовности. На место происшествия направились рабочие и техника подрядной организации.
Как сообщил сегодня утром глава Бурятии Алексей Цыденов, на данный момент на месте схода селя открыта одна полоса для движения. Восстановительные работы продолжаются.
«На месте работает дорожная бригада в составе 6 человек, погрузчика и самосвала. К ним направлена дополнительная спецтехника: экскаватор и автогрейдер», - уточнили в Минтрансе Бурятии.
Глава Бурятии отметил, что визуально, урон от сошедшего 12 мая селя меньше, чем был в прошлом году. Напомним, в 2023 году из-за схода селевого потока движение на автодороге Монды - Орлик было полностью перекрыто с 6 по 7 июня. Тогда объем сошедшей селевой массы оценивали примерно в 3500 кубометров.
Фото: телеграм-канал главы Бурятии
Из-за происшествия движение транспорта временно приостановили. В районе объявили режим повышенной готовности. На место происшествия направились рабочие и техника подрядной организации.
Как сообщил сегодня утром глава Бурятии Алексей Цыденов, на данный момент на месте схода селя открыта одна полоса для движения. Восстановительные работы продолжаются.
«На месте работает дорожная бригада в составе 6 человек, погрузчика и самосвала. К ним направлена дополнительная спецтехника: экскаватор и автогрейдер», - уточнили в Минтрансе Бурятии.
Глава Бурятии отметил, что визуально, урон от сошедшего 12 мая селя меньше, чем был в прошлом году. Напомним, в 2023 году из-за схода селевого потока движение на автодороге Монды - Орлик было полностью перекрыто с 6 по 7 июня. Тогда объем сошедшей селевой массы оценивали примерно в 3500 кубометров.
Фото: телеграм-канал главы Бурятии
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