В Бурятии потушили крупный лесной пожар в Муйском районе

За прошедшие сутки в Бурятии потушили 6 лесных пожаров в нескольких районах республики. В их числе крупный лесной пожар в Муйском районе, который вспыхнул 4 мая. Общая площадь, пройденная огнем, составила 6475 га.На утро 13 мая продолжаются работы по тушению двух ранее возникших лесных пожаров. Один из них - в Тункинском национальном парке - локализован. Второй – в Муйском районе – действует на площади 205 га.«На тушении работают 110 пожарных-десантника, 11 человек из числа лесной охраны. Задействовано 9 единиц лесопожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Новых возгораний в лесах Бурятии пока не обнаружено.Фото: РАЛХ