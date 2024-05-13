Происшествия 13.05.2024 в 10:14

В Бурятии потушили крупный лесной пожар в Муйском районе

Его площадь составила почти 6,5 тысяч гектар
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили крупный лесной пожар в Муйском районе
За прошедшие сутки в Бурятии потушили 6 лесных пожаров в нескольких районах республики. В их числе крупный лесной пожар в Муйском районе, который вспыхнул 4 мая. Общая площадь, пройденная огнем, составила 6475 га.

На утро 13 мая продолжаются работы по тушению двух ранее возникших лесных пожаров. Один из них - в Тункинском национальном парке - локализован. Второй – в Муйском районе – действует на площади 205 га.

«На тушении работают 110 пожарных-десантника, 11 человек из числа лесной охраны. Задействовано 9 единиц лесопожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Новых возгораний в лесах Бурятии пока не обнаружено.

Фото: РАЛХ

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