Происшествия 13.05.2024 в 10:37

В Белгороде при массированном обстреле обрушился жилой дом

Сегодня из-под завалов дома извлекли пятнадцатого погибшего
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Белгороде при массированном обстреле обрушился жилой дом

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, число жертв удара ВСУ выросло до 15, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Тело пятнадцатого погибшего извлекли из-под завалов в Белгороде», — говорится в публикации.

Напомним, вчера, 12 мая, в воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.

Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.




Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал ранее о 20 пострадавших, в их числе двое детей.

- По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение, —сообщил губернатор в телеграм-канале.

Ситуацию с ранеными контролирует исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко. При необходимости всех тяжелораненых отправят в Москву в федеральные клиники, уточнил Гладков.


Поисково-спасательные работы сейчас продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.

По данным Минобороны, ВСУ обстреляли Белгород ракетами «Точка-У» и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» повредили жилой дом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

 

Фото: скриншот видео МЧС России

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