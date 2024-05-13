В Бурятии пьяный водитель «Камаза» задавил пешехода

Наезд на пешехода произошел вечером 12 мая на автодороге в Селенгинском районе Бурятии в 5 км от села Гусиное Озеро. Как сообщили в ГИБДД, мужчина попал под колеса «Камаза» и скончался на месте. В настоящее время полицейские устанавливают его личность.55-летний водитель грузовика оказался пьян. Результат его освидетельствования показал 0,29 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины составлен соответствующий административный материал.Как отметили в Госавтоинспекции, всего в праздничные выходные в Бурятии задержали 60 пьяных водителей, 26 нарушителей отказались от прохождения освидетельствования. Еще 9 водителей задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования. Им грозит уголовное преследование.Фото: ГИБДД Бурятии