Происшествия 13.05.2024 в 11:44

В Бурятии погиб молодой водитель грузовика

Парень не справился с управлением и слетел в обрыв
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии погиб молодой водитель грузовика
За четыре выходных дня на дорогах Бурятии произошло 60 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 10 аварий, в результате которых 2 человека погибли и 10 получили травмы. Такие данные озвучили сегодня в ГИБДД Бурятии.

Одно из смертельных ДТП случилось вечером 11 мая в Закаменском районе. Там 20-летний водитель грузовика «Вольво», ехавший по технологической дороге в местности Инкур в 3 км от Закаменска, не справился с управлением и слетел в обрыв. В результате аварии молодой водитель погиб на месте.

Фото: ГИБДД Бурятии
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