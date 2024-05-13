В Бурятии погиб молодой водитель грузовика

За четыре выходных дня на дорогах Бурятии произошло 60 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 10 аварий, в результате которых 2 человека погибли и 10 получили травмы. Такие данные озвучили сегодня в ГИБДД Бурятии.Одно из смертельных ДТП случилось вечером 11 мая в Закаменском районе. Там 20-летний водитель грузовика «Вольво», ехавший по технологической дороге в местности Инкур в 3 км от Закаменска, не справился с управлением и слетел в обрыв. В результате аварии молодой водитель погиб на месте.Фото: ГИБДД Бурятии