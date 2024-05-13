Жительница Улан-Удэ потеряла более 3 миллионов рублей после знакомства в интернете

В полицию Улан-Удэ обратилась 33-летняя горожанка, которая стала жертвой мошенников. После общения с аферистами женщина лишилась более 3,3 миллиона рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, в конце марта улан-удэнка познакомилась в интернете с молодым человеком. В процессе знакомства мужчина сообщил, что зарабатывает на инвестициях и не испытывает стеснения в средствах.Спустя неделю новый знакомый предложил женщине также попробовать зарабатывать, играя на бирже, и познакомил девушку со своим «брокером». По указанию последнего девушка скачала на свой телефон приложение и закинула на инвестиционный счет 50 тысяч рублей, которые сразу же отобразились на балансе.Спустя семь дней с женщиной связался руководитель инвестиционной компании и предложил зарабатывать больше. Он убедил гражданку взять кредит в миллион рублей и внести на инвестиционный счет.«Путем различных манипуляций мошенников цифровые данные счета регулярно увеличивались, горожанка поверила в реальность совершаемого ею инвестирования и вложила в оборот дополнительные кредитные средства – 500 и 400 тысяч рублей», - сообщили в МВД.Затем в середине апреля руководитель инвестиционной компании вновь позвонил женщине и уведомил, что ей необходимо внести комиссию в размере один миллион рублей. Иначе счета будут заблокированы.В тот же день улан-удэнка оформила кредит на 1,15 млн рублей и внесла все средства на счет. Кроме того, в конце апреля женщина убедила свою мать в прибыльности торгов на бирже. В итоге пенсионерка отдала дочери 140 тысяч личных сбережений и взяла еще 419 тысяч рублей в кредит. Все деньги они перевели на «инвестиционный счет».В конце апреля потерпевшая вновь внесла на свой «инвестиционный счет» 150 и 75 тысяч рублей, взятые в кредит.«Женщина поняла, что стала жертвой мошенников лишь в начале мая, когда не смогла вывести средства со своих счетов, а брокеры и ее интернет-знакомый перестали выходить на связь. Общий ущерб составил 3 миллиона 342 тысячи рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в полиции.Фото: «Номер один»