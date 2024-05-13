Происшествия 13.05.2024 в 15:54

Учительница из Бурятии отдала мошенникам все сбережения

Женщину напугали, что она может стать фигурантом уголовного дела
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Текст: Андрей Константинов
Учительница из Бурятии отдала мошенникам все сбережения
Об очередном случае мошенничества сообщили в МВД Бурятии. На этот раз жертвой аферистов стала 61-летняя учительница из Бичурского района.

Как рассказали в полиции, с педагогом в мессенджере связался якобы директор школы, где она работает. Руководитель рассказала, что в образовательном учреждении силовики проводят проверку, поэтому учительнице позвонит сотрудник правоохранительных органов.

Вскоре учительнице действительно позвонили. Мужчина на том конце провода представился сотрудником одного из силовых ведомств. В качестве подтверждения он даже попросил женщину сравнить входящий номер его телефона с реальным номером телефона ведомства на официальном сайте. Он на самом деле оказался похожим, что ослабило бдительность гражданки. Она не подозревала, что звонивший использует систему подмены номеров.

Далее лже-правоохранитель действовал по стандартной схеме. Он сообщил, что учительницу подозревают в финансировании террористов, а для того, чтобы избежать таких обвинений, необходимо перевести сбережения на «безопасную ячейку». Поверив злоумышленнику, женщина сняла 636 тысяч рублей со своего счета и перевела их на указанные мошенником счета.

Как отметили в МВД Бурятии, звонившие предупредили женщину о необходимости соблюдать конфиденциальность и пригрозили уголовными делами за разглашение государственной тайны. Мошенники даже убедили учительницу выехать в Улан-Удэ и купить там новый мобильный телефон определенной модели, установив на него приложение удаленного доступа.

Спустя пару дней женщина поняла, что стала жертвой обмана. Примечательно, что она не раз участвовала в профилактических мероприятиях полиции, где рассказывали о подобных аферах. Однако, когда ей самой позвонили мошенники, учительница испугалась и поверила в серьезность разыгранной ими ситуации.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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