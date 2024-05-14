Происшествия 14.05.2024 в 09:21
Жителя Улан-Удэ будут судить за убийство знакомого
В ходе пьяной ссоры мужчина ударил приятеля ножом в живот
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.
Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 16 марта обвиняемый распивал спиртное с двумя приятелями в доме у одного из них на улице Герцена в Улан-Удэ. Позже между ним и вторым гостем на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В её ходе злоумышленник схватил нож и нанес им удар противнику в живот. От полученной раны 43-летний потерпевший скончался на месте.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 16 марта обвиняемый распивал спиртное с двумя приятелями в доме у одного из них на улице Герцена в Улан-Удэ. Позже между ним и вторым гостем на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В её ходе злоумышленник схватил нож и нанес им удар противнику в живот. От полученной раны 43-летний потерпевший скончался на месте.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
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