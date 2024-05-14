Жителя Улан-Удэ будут судить за убийство знакомого

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 16 марта обвиняемый распивал спиртное с двумя приятелями в доме у одного из них на улице Герцена в Улан-Удэ. Позже между ним и вторым гостем на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В её ходе злоумышленник схватил нож и нанес им удар противнику в живот. От полученной раны 43-летний потерпевший скончался на месте.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»