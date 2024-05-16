В пригороде Улан-Удэ после ДТП перевернулись два грузовика

Крупное ДТП произошло сегодня утром на мосту в сторону поселка Соддатский. Там столкнулись два грузовика, в результате оба перевернулись. Один из них - ГАЗ-53 - перевозил хлеб.





«По предварительным данным, сегодня около 8.50 утра водитель грузового автомобиля с манипулятором совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-53. После чего с места происшествия попытался скрыться, однако был задержан автоинспекторами. В результате ДТП пострадавших нет. На месте сотрудники ДПС», - прокомментировали происшествие в ГИБДД Бурятии.





Как уточнили Госавтоинспекции, внешних признаков опьянения у задержанного водителя нет. Однако его освидетельствование еще не проводили.Фото: ГИБДД Бурятии, скриншоты видео ТК «Весь Улан-Удэ»