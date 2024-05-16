В Бурятии семейного дебошира упекли в колонию

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Иволгинского района. Он обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2024 года в полицию поступило сообщение от женщины о скандале, устроенном ее мужем. На вызов приехал участковый уполномоченный. Как только полицейский вошел в дом, на него напал агрессивный мужчина, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков. Он нанес стражу порядка несколько ударов в живот и голову.Рассмотрев материалы дела, Иволгинский райсуд признал мужчину виновным. Он приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»