Происшествия 16.05.2024 в 10:09

В Бурятии семейного дебошира упекли в колонию

Скандалист избил полицейского, который приехал на вызов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии семейного дебошира упекли в колонию
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Иволгинского района. Он обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2024 года в полицию поступило сообщение от женщины о скандале, устроенном ее мужем. На вызов приехал участковый уполномоченный. Как только полицейский вошел в дом, на него напал агрессивный мужчина, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков. Он нанес стражу порядка несколько ударов в живот и голову.

Рассмотрев материалы дела, Иволгинский райсуд признал мужчину виновным. Он приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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