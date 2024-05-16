Происшествия 16.05.2024 в 10:09
В Бурятии семейного дебошира упекли в колонию
Скандалист избил полицейского, который приехал на вызов
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Иволгинского района. Он обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2024 года в полицию поступило сообщение от женщины о скандале, устроенном ее мужем. На вызов приехал участковый уполномоченный. Как только полицейский вошел в дом, на него напал агрессивный мужчина, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков. Он нанес стражу порядка несколько ударов в живот и голову.
Рассмотрев материалы дела, Иволгинский райсуд признал мужчину виновным. Он приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2024 года в полицию поступило сообщение от женщины о скандале, устроенном ее мужем. На вызов приехал участковый уполномоченный. Как только полицейский вошел в дом, на него напал агрессивный мужчина, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков. Он нанес стражу порядка несколько ударов в живот и голову.
Рассмотрев материалы дела, Иволгинский райсуд признал мужчину виновным. Он приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Тегинасилие