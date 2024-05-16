Происшествия 16.05.2024 в 12:06

Житель Улан-Удэ сам стал жертвой мошенников и привел к ним двух друзей

Мужчина пытался получить мифические деньги, «заработанные» им на инвестициях
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ сам стал жертвой мошенников и привел к ним двух друзей
Об очередном случае мошенничества на «инвестициях» сообщили сегодня в МВД Бурятии. Жертвой аферистов стали сразу три человека: 57-летний житель Улан-Удэ и двое его знакомых.

Как рассказали в полиции, с мужчиной связались представители инвестиционной компании и предложили заработок на бирже. Гражданин согласился, но решил «проверить» компанию и внес на счет минимальную сумму – около 9 тысяч рублей.

Затем псевдо-брокер научил «инвестора» совершать в приложении сделки. Спустя несколько дней мужчина захотел вывести заработанные средства, и мошенники позволили ему снять 1766 рублей. Этот факт ослабил бдительность улан-удэнца, и он поверил в реальность бизнеса.

Спустя несколько дней руководство компании обратилось к мужчине с предложением внести большую сумму средств для увеличения оборота. Он согласился, взял кредит и в течение несколько дней перевел на счета мошенников 947 тысяч рублей.

Когда брокеры перестали выходить на связь, мужчина попытался вывести деньги, но его счет «заблокировался». А через пару дней с ним связался якобы специалист технической поддержки. Он сообщил, что для разблокировки счета необходимо найти доверенное лицо, на чей счет можно вывести заработанные деньги.

Горожанин обратился за помощью к двум знакомым, которые в дальнейшем также стали жертвами мошенников. Пытаясь помочь другу вывести с инвестиционного счета заработанные средства, они сами оформили кредиты на 261 и 965 тысяч рублей и перевели деньги якобы для разблокировки счета и вывода средств.

Спустя несколько дней мужчины обратились в банк, чтобы узнать, поступали ли средства на их счета. Только получив отрицательный ответ они осознали, что стали жертвами мошенников.

«По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, ведется следствие», - сообщили в полиции.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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