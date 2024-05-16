Происшествия 16.05.2024 в 12:28

В реке Бурятии обнаружили мертвых коров

Собственника пяти животных установить не удалось
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Текст: Елена Кокорина
В реке Бурятии обнаружили мертвых коров

Биологические останки пяти коров были обнаружены в реке Ичетуйка, южнее от улуса Нижний Ичетуй Джидинского района в ходе выездного обследования Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. О причине смерти животных не сообщается.

На трупах КРС отсутствовали бирки, поэтому собственников установить не удалось.

 - В соответствии с законодательством республики полномочиями по уничтожению (сжиганию) трупов животных и их останков, в отношении которых не установлен собственник, наделены органы МСУ, - пояснили в пресс-службе Россельхознадзора. 

На основании этого требование об устранении нарушений ветеринарного законодательства было выдано администрации МО «Джидинский район».

Фото:  Россельхознадзор по РБ

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