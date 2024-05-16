Происшествия 16.05.2024 в 16:09

Жителей Бурятии просят заплатить «налог на СВО»

В МВД предупреждают – это новая схема мошенничества
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии просят заплатить «налог на СВО»
МВД Бурятии сообщило о новом способе мошенничества. Как рассказали в полиции, аферисты направляют на электронные почты клиентов банков сообщения о том, что с их счётов будут каждый месяц списывать средства на нужды СВО. При этом жертве предлагают подписать отказ, для чего надо перейти по ссылке.

Если перейти по ссылке в письме, откроется поддельный сайт банка. При внесении номера телефона для входа в личный кабинет мошенники получают все персональные данные плательщика и возможность похитить средства с реального счета жертвы.

«Запомните! Налога на СВО не существует! Не переходите по неизвестным ссылкам в Интернете и не переводите деньги по требованию неизвестных лиц под любыми предлогами! Никому никогда не сообщайте коды из смс», - предупреждают в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»

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мошенничество спецоперация

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