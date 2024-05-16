Жителей Бурятии просят заплатить «налог на СВО»

МВД Бурятии сообщило о новом способе мошенничества. Как рассказали в полиции, аферисты направляют на электронные почты клиентов банков сообщения о том, что с их счётов будут каждый месяц списывать средства на нужды СВО. При этом жертве предлагают подписать отказ, для чего надо перейти по ссылке.Если перейти по ссылке в письме, откроется поддельный сайт банка. При внесении номера телефона для входа в личный кабинет мошенники получают все персональные данные плательщика и возможность похитить средства с реального счета жертвы.«Запомните! Налога на СВО не существует! Не переходите по неизвестным ссылкам в Интернете и не переводите деньги по требованию неизвестных лиц под любыми предлогами! Никому никогда не сообщайте коды из смс», - предупреждают в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»