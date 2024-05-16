В Бурятии осудили парня, который с особой жестокостью убил насильника

В Бурятии суд вынес приговор 18-летнему жителю Заиграевского района, который обвинялся в убийстве с особой жестокостью.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый встречался с девушкой, проживающей в селе Ильке, и позже узнал, что несколько лет назад ее изнасиловал взрослый местный житель. Решив убить его, ночью 20 июля 2023 года юноша взял нож и пришел домой к мужчине. После непродолжительного разговора парень напал на сельчанина и нанес ему более 50 ударов ножом. От полученных ран тот скончался на месте.После расправы молодой человек покинул дом, помылся в реке, сменил одежду, а окровавленные вещи вместе с ножом сложил в рюкзак и выбросил в колодец с отходами в другом населенном пункте, предварительно распылив на него аэрозоль от собак. Однако, несмотря на попытку скрыть следы преступления, вскоре юношу удалось изобличить и задержать.Коллегия присяжных заседателей, с участием которой рассматривалось дело, признала парня виновным. На основании их вердикта суд приговорил молодого человека к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: Следственный комитет Бурятии