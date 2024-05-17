Происшествия 17.05.2024 в 09:10

В Бурятии сбили мотоциклиста

Водительских прав у молодого байкера не было
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сбили мотоциклиста
ДТП произошло около 7 часов утра 16 мая в Гусиноозерске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на перекрестке улиц Железнодорожная и Проезжая 43-летний водитель автомобиля «Тойота Ист» не уступил дорогу и врезался в мотоцикл «Ролиз Спорт».


В результате аварии 18-летний байкер получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, водительских прав у молодого человека не было, а сам мотоцикл не был зарегистрирован в ГИБДД.


Фото: ГИБДД Бурятии, «Селенга-инфо.24/7»
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с 15 по 21 мая

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