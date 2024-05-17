В Бурятии сбили мотоциклиста

ДТП произошло около 7 часов утра 16 мая в Гусиноозерске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на перекрестке улиц Железнодорожная и Проезжая 43-летний водитель автомобиля «Тойота Ист» не уступил дорогу и врезался в мотоцикл «Ролиз Спорт».







В результате аварии 18-летний байкер получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, водительских прав у молодого человека не было, а сам мотоцикл не был зарегистрирован в ГИБДД.





Фото: ГИБДД Бурятии, «Селенга-инфо.24/7»